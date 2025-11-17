Eκτός ο Ουόκερ στο ντέρμπι της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Χάποελ

Χωρίς τον Λόνι Ουόκερ θα παραταχθεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ στην αναμέτρηση κόντρα στη Χάποελ (20:50).

Ο Όντεντ Κάτας άφησε εκτός τον Αμερικανό άσο από τη λίστα των ξένων ενόψει του ντέρμπι του ισραηλινού πρωταθλήματος και δεν θα τον έχει στη διάθεσή του.

Ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, με τα Μέσα στο Ισραήλ να αναφέρουν πως τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό, αλλά έπαιξε κανονικά με την Μπασκόνια.

Φυσικά εκτός θα είναι και ο Ίφε Λούντμπεργκ, που δεν έχει κάνει ακόμα το ντεμπούτο του με τη Μακάμπι.

Υπενθυμίζουμε πως εκτός από τη Χάποελ Τελ Αβίβ είναι ο Βασίλιε Μίσιτς.