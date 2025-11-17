ΝΕ Μεγαρίδος - Vikos Φalcons: Φινάλε με σούπερ ντέρμπι

Η 8η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται σήμερα (17/11) με ένα σούπερ ντέρμπι ανάμεσα σε Νεανική Εστία Μεγαρίδος και Vikos Φalcons, το οποίο θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 18:30.

Οι γηπεδούχοι τρέχουν ένα νικηφόρο σερί πέντε αγώνων και θέλουν να διατηρήσουν το αήττητο στα Μέγαρα και σε πέμπτο ματς. «Μπροστά μας έχουμε έναν πολύ απαιτητικό αγώνα απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων, μια εξαιρετική ομάδα που, όπως κι εμείς, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Γνωρίζουμε τη δυσκολία του παιχνιδιού, αλλά και τη σημασία του. Έχουμε προετοιμαστεί καλά όλη την εβδομάδα και θα δώσουμε το 100% για να δείξουμε το καλύτερό μας πρόσωπο στο γήπεδο. Περιμένουμε ένα δυνατό και ποιοτικό ματς, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας που είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει σε κάθε προσπάθεια», τόνισε ο 29χρονος φόργουορντ της ΝΕΜ, Νικ Πόζογλου.

Οι φιλοξενούμενοι στοχεύουν κι αυτοί στην έβδομη νίκη τους στο πρωτάθλημα, αλλά και στο 4/4 μακριά από τα Γιάννενα. «Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, με το ίδιο ρεκόρ με εμάς. Τα Μέγαρα έχουν μια ιδιαίτερη αγωνιστική ταυτότητα, την οποία υπηρετούν με πειθαρχία και συνέπεια, ενώ διαθέτουν και έναν έμπειρο προπονητή που ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι. Παράλληλα, το ρόστερ τους απαρτίζεται από ταλαντούχους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Εμείς από την πλευρά μας δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι, να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και να δείξουμε χαρακτήρα στο παρκέ. Θέλουμε να βγάλουμε ενέργεια, να ελέγξουμε τον ρυθμό και να διεκδικήσουμε τη νίκη με αποφασιστικότητα», δήλωσε ο 26χρονος σούτινγκ γκαρντ των Ηπειρωτών, Δημήτρης Γεωργίου.