Ο Ντρέιμοντ Γκριν ξαναχτύπησε: Παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με θεατή! (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν σε νέες περιπέτειες, αφού στην αναμέτρηση των Ουόριορς κόντρα στους Πέλικανς παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με θεατή!

Ο εκρηκτικός του χαρακτήρας είναι γνωστός και ο ίδιος δεν χάνει ευκαιρία να το υπενθυμίζει σε κάθε ματς. Αυτή τη φορά το μενού είχε επεισόδιο με θεατή στο παιχνίδι της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο απέναντι στους Πέλικανς.

Ο λόγος; «Με αποκαλούσε συνέχεια γυναίκα», είπε στις δηλώσεις του ο Γκριν και συνέχισε: «Ήταν ένα καλό αστείο στην αρχή, αλλά δεν μπορείς να με αποκαλείς συνέχεια γυναίκα. Έχω τέσσερα παιδιά, το ένα καθ' οδόν. Δεν μπορείς να με αποκαλείς συνέχεια γυναίκα».

Από την πλευρά του ο θεατής ανέφερε: «Δεν έβρισα, και το γεγονός ότι απομακρύνθηκε τέσσερα μέτρα από την πίστα και με κοίταξε έτσι, ήταν λίγο ανησυχητικό».