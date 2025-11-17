Οι Τζαζ πήραν την ματσάρα κόντρα στους Μπουλς μετά από δύο παρατάσεις και... σχεδόν 300 πόντους!

Μια αδιανόητη ματσάρα διεξήχθη στο Σολτ Λέικ Σίτι, με τους Γιούτα Τζαζ να πανηγυρίζουν τεράστια νίκη απέναντι στους Σικάγο Μπουλς (150-147), μετά από δύο παρατάσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα ήταν συγκλονιστική, με τους Μπουλς να είναι ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκαν με 61-70, όμως στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν και μπήκαν ξανά στο παιχνίδι.

Το φινάλε της κανονικής διάρκειας είχε τον χαρακτήρα, θρίλερ, με τον Λάουρι Μάρκανεν να στέλνει το ματς στην παράταση, χάνοντας όμως τεράστια ευκαιρία να χαρίσει στους Τζαζ τη νίκη, αστοχώντας σε βολή.

Στο πρώτο πεντάλεπτο της παράταση οι Τζαζ βρέθηκαν αγκαλιά με τη νίκη, όμως ο Κόμπι Ουάιτ στην εκπνοή, ισοφάρισε σε 136-136 και έστειλε το ματς σε δεύτερη παράταση, με τους γηπεδούχους να φτάνουν τελικά στη νίκη με τρίποντη βόμβα του Κιγιόντε Τζορτζ.

Ο Λάουρι Μάρκαν ήταν συγκλονιστικός ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 47 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αποτελώντας την απάντηση στον εκπληκτικό Τζος Γκίντι που είχε 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

