Έντονη γιούχα για τους παίκτες της Ρεάλ στο ημίχρονο του ματς με την Μπιλμπάο

Η Ρεάλ που προέρχονταν από την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό, βρέθηκε να χάνει στην ανάπαυλα του αγώνα με την Μπιλμπάο (39-43), προκαλώντας έντονη απογοήτευση στον κόσμο της.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι παίκτες της Ρεάλ όταν κατευθύνοντας στα αποδυτήρια αποδοκιμάστηκαν έντονα από τους οπαδούς των Μαδριλένων, που εξέφρασαν με αυτόν τον τρόπο την απογοήτευσή τους.
Τελικά, οι «Μερένχες» έκαναν ανατροπή στο δεύτερο μέρος επικρατώντας με 82-70 για να «χρυσώσουν το χάπι», τον απογοητευτικών εμφανίσεών τους.
Pitos al equipo y a Scariolo tras irse por debajo 39-43 al descanso frente a Bilbao Basket. Muy malas sensaciones. pic.twitter.com/eWS6XNNSnf— Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) November 16, 2025