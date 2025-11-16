Ο Τζέιμς αποβλήθηκε, η Μονακό πήρε διπλό στην ΛεΜάν

Η Μονακό πέρασε εύκολα από την έδρα της ΛεΜάν, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να κερδίζει με 93-84 για την 8η αγωνιστική του Γαλλικού πρωταθλήματος.

Πλέον οι Μονεγάσκοι με τη νίκη ανέβηκαν στο 7-1 και παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με την ΛεΜάν να πέφτει στο 5-3.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν κορυφαίος των νικητών με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ωστόσο ο Αμερικανός άσος αποβλήθηκε με δυο τεχνικές ποινές, με τον ίδιο να... τουιτάρει εκνευρισμένος για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι διαιτητές μία αψιμαχία του με αντίπαλο. Πολύ καλή παρουσία του Οκόμπο με 16 πόντους, διψήφιος και ο Μακουντού με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη ο Μπερχανεμέσκελ με 23 πόντους ήταν ο κορυφαίος, με τον Χάντγκινς να συμπληρώνει 13 πόντους.