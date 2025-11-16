Έσταξε... μέλι για τους Έλληνες δημοσιογράφους ο Αταμάν: «Ήρθε η ώρα να γίνετε κι εσείς μεταγραφή»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου αποθέωσε τους Έλληνες δημοσιογράφους για την δουλειά τους, σημειώνοντας πως ήρθε να πάρουν... μεταγραφή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στη EuroLeague υπάρχουν πολλές μεταγραφές παικτών και προπονητών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνουν μεταγραφές και δημοσιογράφων. Πολύ καλές ερωτήσεις εδώ, πολύς κόσμος σε αυτή τη συνέντευξη. Στο Παρίσι δεν υπήρχε ούτε ένας. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έζησε το ίδιο.

Πρέπει να σας κάνουμε μεταγραφή. Είμαι πολύ περίεργος γιατί το NBA Europe θέλει Παρίσι, Λονδίνο, Μάντσεστερ. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκεί, πώς θα φτιαχτεί μία δυνατή λίγκα; Αρχικά, πρέπει να έρχονται οι δημοσιογράφοι. Πρώτη φορά το είδα αυτό. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα. Κι αυτή είναι μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ»