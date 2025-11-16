Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπιλμπάο (82-70) και έτσι έπιασε την Βαλένθια στην κορυφή της ACB.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε την Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της ACB. Η «Βασίλισσα» δυσκολεύτηκε για τρεις περιόδους, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο βρήκε τις λύσεις που ήθελε και τελικά επικράτησε με 82-70. Έτσι, πλέον έχει ρεκόρ 6-1 και «έπιασε» την Βαλένθια στην κορυφή της ACB, με την Μπιλμπάο να βρίσκεται στο 3-4.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Μαλεντόν με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:50, ενώ ο Χεζόνια προσέθεσε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 19:06. Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Πάντζαρ με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:16. Ακόμη, καλή εμφάνιση έκανε ο Χλίνασον με 8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28:26.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-43, 63-62, 82-70

