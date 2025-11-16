Φαρίντ: «Δεν το σκέφτηκα καθόλου πριν έρθω στην Ευρώπη - Ο κόσμος μας είναι τέλειος»

Ο Κένεθ Φαρίντ σε δηλώσεις του μετά την σπουδαία εμφάνιση του κόντρα στον Άρη σημείωσε πως δεν νοιάζεται για το τι του ζητά ο προπονητής του, ή για την ηλικία του και πως δεν σκέφτεται το δύσκολο πρόγραμμα της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Κένεθ Φαρίντ στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Νιώθω καλά, ειλικρινά. Είμαι χαρούμενος που κάνω τη δουλειά μου. Κουράστηκα λίγο από τα ταξίδια, αλλά είμαι μια χαρά. Για μας, είμαστε Παναθηναϊκός, οπότε πρέπει ο καθένας να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, ειδικά στην έδρα μας. Πάντα θέλουν να μας κερδίσουν, το σέβομαι αυτό.

Προσπαθώ να χρησιμοποιώ το κορμί μου σωστά. Δεν σκέφτομαι τον φόρτο αγώνων. Θέλω απλά να είμαι ο εαυτός μου. Είμαι ο "Manimal".

Ήταν τέλειος ο κόσμος και ξέω ότι είναι ακόμα καλύτεροι στην Euroleague. Μου αρέσει πάρα πολύ που παίζω εδώ. Για τώρα, είμαι ο μόνος σέντερ στην ομάδα, αλλά δεν έχει σημασία σε τι θέση παίζω. Έχουν ανάγκη την ενέργειά μου και τη θέλησή μου.

Ήθελα να έρθω στην Ευρώπη. Δεν το σκέφτηκα καθόλου πριν έρθω. Δεν έχει σημασία η ηλικία μου, θέλω απλά να παίζω μπάσκετ. Δεν σκέφτομαι την ηλικία μου».