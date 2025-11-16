Μίλιτσιτς: «Δεν μπορείς να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό χωρίς ριμπάουντ - Σύντομα θα είμαστε άλλη ομάδα»

Μετά την ήττα του Άρη Betsson από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στάθηκε στα αμυντικά ριμπάουντ που δεν πήραν οι παίκτες του και τόνισε πως η ομάδα του θα είναι τελείως διαφορετική σύντομα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Το θέμα ήταν τα αμυντικά ριμπάουντ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν σιγουρέψαμε τα αμυντικά ριμπάουντ. Μόνο στην τρίτη περίοδο είχαν 11, είναι πολλά. Δεν μπορείς να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό χωρίς να παίρνεις ριμπάουντ κάτω από την μπασκέτα σου.

Προπονούμαστε αρκετά, βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε αλλά θα φτάσουμε. Θα γίνουμε καλύτεροι και αυτό φαίνεται. Αυτό γίνεται γιατί οι παίκτες ακολουθούν το πλάνο μου. Σύντομα θα είμαστε διαφορετική ομάδα.

Το ροτέισον είναι από τα βασικά μας στοιχεία. Ο κάθε παίκτης συνεισφέρει. Δεν είναι σημαντικό για εμένα στο σκορ, πρέπει να είναι ομαδική προσπάθεια στην άμυνα. Σήμερα δεν πήραμε ριμπάουντ, σε άλλα κομμάτια ήμασταν καλοί και βελτιωνόμαστε. Θέλω κάθε παίκτης να νιώθει ότι είναι μέρος της ομάδας και να νιώθει υπεύθυνος για το αποτέλεσμα. Μόνο έτσι θα βελτιωθούμε».