Το πανόραμα της Α1: Σταθερά πρώτος ο Ολυμπιακός - Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από την Πάτρα και παρέμεινε πρώτος και αήττητος, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει στο κυνήγι των «ερυθρολεύκων». Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία

Αναλυτικά η 7η αγωνιστική: 15/11 Μύκονος - Πανιώνιος 86-77 Καρδίτσα - Περιστέρι 88-74 Μαρούσι - ΑΕΚ 82-103 16/11 Ηρακλής - Κολοσσός 86-71 Προμηθέας - Ολυμπιακός 64-88 Παναθηναϊκός - Άρης 82-77 Ρεπό: ΠΑΟΚ Η βαθμολογία Ολυμπιακός 7-0 Παναθηναϊκός 5-1 ΠΑΟΚ 5-1 ΑΕΚ 5-2 Περιστέρι 3-3 Καρδίτσα 3-3 Μύκονος 3-3 Προμηθέας 3-4 Μαρούσι 2-4 Ηρακλής 2-4 Άρης 2-5 Κολοσσός Ρόδου 2-5 Πανιώνιος 0-7 Η 8η αγωνιστική 22/11 Κολοσσός - Περιστέρι (16:00) Μύκονος - Παναθηναϊκός (16:00) Άρης - Προμηθέας (18:15) Πανιώνιος - Καρδίτσας (18:15) 23/11 Μαρούσι - Ηρακλής (13:00) ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (16:00)