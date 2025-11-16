Το πανόραμα της Α1: Σταθερά πρώτος ο Ολυμπιακός - Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Αναλυτικά η 7η αγωνιστική:
15/11
Μύκονος - Πανιώνιος 86-77
Καρδίτσα - Περιστέρι 88-74
Μαρούσι - ΑΕΚ 82-103
16/11
Ηρακλής - Κολοσσός 86-71
Προμηθέας - Ολυμπιακός 64-88
Παναθηναϊκός - Άρης 82-77
Ρεπό: ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία
Ολυμπιακός 7-0
Παναθηναϊκός 5-1
ΠΑΟΚ 5-1
ΑΕΚ 5-2
Περιστέρι 3-3
Καρδίτσα 3-3
Μύκονος 3-3
Προμηθέας 3-4
Μαρούσι 2-4
Ηρακλής 2-4
Άρης 2-5
Κολοσσός Ρόδου 2-5
Πανιώνιος 0-7
Η 8η αγωνιστική
22/11
Κολοσσός - Περιστέρι (16:00)
Μύκονος - Παναθηναϊκός (16:00)
Άρης - Προμηθέας (18:15)
Πανιώνιος - Καρδίτσας (18:15)
23/11
Μαρούσι - Ηρακλής (13:00)
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (16:00)