Το πανόραμα της Α1: Σταθερά πρώτος ο Ολυμπιακός - Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από την Πάτρα και παρέμεινε πρώτος και αήττητος, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει στο κυνήγι των «ερυθρολεύκων». Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία

Αναλυτικά η 7η αγωνιστική: 

15/11

Μύκονος - Πανιώνιος 86-77

Καρδίτσα - Περιστέρι 88-74

Μαρούσι - ΑΕΚ 82-103

16/11

Ηρακλής - Κολοσσός 86-71

Προμηθέας - Ολυμπιακός 64-88

Παναθηναϊκός - Άρης 82-77

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 7-0

Παναθηναϊκός 5-1

ΠΑΟΚ 5-1

ΑΕΚ 5-2

Περιστέρι 3-3

Καρδίτσα 3-3

Μύκονος 3-3

Προμηθέας 3-4

Μαρούσι 2-4

Ηρακλής 2-4

Άρης 2-5

Κολοσσός Ρόδου 2-5

Πανιώνιος 0-7

Η 8η αγωνιστική

22/11

Κολοσσός - Περιστέρι (16:00)

Μύκονος - Παναθηναϊκός (16:00)

Άρης - Προμηθέας (18:15)

Πανιώνιος - Καρδίτσας (18:15)

23/11

Μαρούσι - Ηρακλής (13:00)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (16:00)

