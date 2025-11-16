Αταμάν: «Στο πρώτο ημίχρονο περπατούσαμε - Καταπληκτικός σε άμυνα και επίθεση ο Φαρίντ»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά την δύσκολη νίκη επί του Άρη τόνισε πως οι παίκτες του περπατούσαν στο πρώτο μέρος, ενώ αποθέωσε και τον Κένεθ Φαρίντ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στο πρώτο μέρος περπατούσαμε. Μείναμε πίσω με 10 πόντους. Στο δεύτερο παίξαμε πιο επιθετική άμυνα και με καλύτερο ρυθμό στην επίθεση, βρήκαμε τρόπους για να νικήσουμε. Δεν ήταν εύκολο μετά από διπλή αγωνιστική στη EuroLeague. Στο δεύτερο μέρος παίξαμε με τη σωστή νοοτροπία.

Δεν είναι λογικό να παίζουμε έτσι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιζόμαστε σε κάθε κατάσταση. Έχουμε πολλούς παίκτες για να το κάνουμε αυτό. Ο Φαρίντ έχει βοηθήσει πολύ με την επιθετικότητά του, είναι καταπληκτικός σε άμυνα κι επίθεση και ελπίζω ότι θα συνεχίσει έτσι»