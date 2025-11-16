Ξανά στους Λέικερς ο Λεμπρόν: Θα προπονηθεί την Δευτέρα με την ομάδα

Θετικά νέα για τους «Λιμνάνθρωπους», καθώς ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν είναι πλέον στους Σάουθ Μπέι Λέικερς και θα προπονηθεί με την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ την Δευτέρα.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς προπονούταν με τους Σάουθ Μπέιθ Λέικερς, όμως πλέον επέστρεψε στους Λος Άντζελες, όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια. Μάλιστα, ο «Βασιλιάς» θα προπονηθεί την Δευτέρα με το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Ο 40χρονος είναι προσεκτικός με τον τραυματισμό του και ούτε οι Λέικερς θέλουν να τον βάλουν στο παρκέ πριν είναι 100% έτοιμος. Μέχρι τώρα, έχει προπονηθεί αρκετές φορές με την θυγατρική ομάδα και έχει αγωνιστεί και σε 5v5 φιλικά.

Θυμίζουμε πως ο Λεμπρόν θα «γράψει» ιστορία με την πρώτη του συμμετοχή, καθώς θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που μπαίνει στην 23η σεζόν του στον «μαγικό κόσμο». Τέλος, σημειώνεται πως παρά την απουσία του, οι Λέικερς έχουν ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν και βρίσκονται στο 10-4.