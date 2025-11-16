Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε δικαιολογία πνευματικής κόπωσης - Πρέπει να παίζουμε σοβαρά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας αναφέρθηκε στα 22 λάθη που έκανε η ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ευχαριστούμε τους φιλάθλους από Πάτρα και Πελοπόννησο που ήρθαν να δουν και αν υποστηρίξουν την ομάδα. Πρέπει να είμαστε πάντα υποχρεωμένοι σε αυτούς και να παίζουμε όσο πιο σοβαρά γίνεται, ανεξάρτητα της νίκης ή της ήττας. Είναι πολύ σημαντικό που ο Ολυμπιακός παίζει και υπάρχει παντού κόσμος, να νιώθει ο κόσμος ότι η ομάδα τον σέβεται. Το κάνουμε σχεδόν πάντα, απλά σήμερα δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί είχαμε 22 λάθη. Καταλαβαίνω την ομάδα, ήταν το 4ο ματς σε 7 μέρες, κάναμε ταξίδια, υπάρχει κούραση. Αν καταφέρουμε σαν ομάδα, όλοι μαζί, να αντιμετωπίζουμε την κάθε φάση σοβαρά, παίζοντας για την ομάδα, παίζοντας απλά, είμαστε πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι σημαντικό στο μπάσκετ. Δεν μιλάω για συγκεκριμένους παίκτες, μιλάω για όλη την ομάδα. Είναι Νοέμβριος, δεν έχουμε δικαιολογία πνευματικής κόπωσης. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας και πρέπει να παίζουμε σοβαρά. Ο Προμηθέας, όπως πάντα, είναι μία σοβαρή ομάδα, 1η στα κλεψίματα, έχει 14 μέσο όρο. Εμείς κάναμε 22 λάθη και αυτό δεν με ευχαριστεί. Προφανώς, είμαστε καλή ομάδα, ομαδικά παίξαμε, είχαμε 31 ασίστ. Όταν κυκλοφορούμε την μπάλα και παίζουμε μαζί είναι δύσκολο για κάποιον να μας αντιμετωπίσει. Ένα ευχαριστώ στους φιλάθλους και στους παίκτες για τη νίκη. Καλή τύχη στο κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς του Προμηθέα».

Για το αν μπορεί να συνεχιστεί το αήττητο: «Δεν είμαι μάντης. Κοιτάω να προετοιμάζω την ομάδα για το επόμενο παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει καν το επόμενο παιχνίδι της Κυριακής που παίζουμε στον ΠΑΟΚ. Δεν θυμόμουν καν με ποιον παίζαμε. Μου το υπενθύμισαν πριν λίγο. Υπάρχει το παιχνίδι της Παρασκευής για εμάς και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Δεν είναι το ζήτημα πόσο θα είμαστε αήττητοι αλλά να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι».

Για το ματς με την Παρί: «Είναι λάθος να μιλήσουμε τώρα για την Παρί, γιατί θα γίνει συνέντευξη Τύπου. Δεν έχω καν δει την Παρί στο σκάουτινγκ γιατί είχαμε ματς μέχρι τώρα».

Για τα 21 λάθη: «Είναι προϊόν καλής άμυνας και ικανότητας των αντιπάλων. Είναι προϊόν έλλειψης αγωνιστικής πειθαρχείας ή πνευματικής χαλάρωσης. Το να δώσεις την μπάλα στον αντίπαλό ή να κάνεις ένα φθηνό λάθος σε πάσα ή σε ντρίπλα σημαίνει ότι δεν είσαι έτοιμος για τη κάθε φάση. Η κούραση πάντα παίζει ρόλο, αλλά παίζει και ο αντίπαλος».