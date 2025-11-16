Παναθηναϊκός: Ντεμπούτο στην Stoiximan GBL για τον Φαρίντ

Το ντεμπούτο του στην Stoiximan Greek Basketball League θα κάνει ο Κένεθ Φαρίντ, που δηλώθηκε και είναι στην 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Άρη.

Ο Αμερικανός σέντερ πήρε τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ματς της Stoiximan Greek Basketball League.

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει τις γνωστές απουσίες των Ματίας Λεσόρ, Ρίσον Χολμς, Όμερ Γιούρτσεβεν και Βασίλη Τολιόπουλου, μαζί φυσικά με τον Γκριγκόνις.

Από την πλευρά του Άρη Betsson εκτός είναι οι Μπριν Φορμπς και Άλεξ Μερκβιλάτζε, ενώ στην 12άδα είναι οι Γιώργος Γκιουζέλης και Στέλιος Πουλιανίτης, που μένει να φανεί αν θα αγωνιστού, αφού δεν είναι ακόμα έτοιμοι.

Ντεμπούτο στην Stoiximan Greek Basketball League και για τον Αμίν Νουά.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης, Καζαμίας, Ένοχ, Χάρελ, Κουλμπόκα