Χωρίς τον Καραγιαννίδη ο Προμηθέας κόντρα στον Ολυμπιακό

Χωρίς τον βασικό του σέντερ, Αντώνη Καραγιαννίδη θα αγωνιστεί ο Προμηθέας κόντρα στον Ολυμπιακό, λόγω της συμφωνίας των δυο ομάδων για τον Έλληνα ψηλό.

Ο Προμηθέας υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 7η αγωνιστική της Basket League και όπως είναι ήδη ευρέως γνωστό οι Πατρινοί δεν θα έχουν στην σύνθεση τους τον βασικό τους σέντερ, Αντώνη Καραγιαννίδη.

Όπως συμβαίνει σε κάθε αναμέτρηση των δυο ομάδων και λόγω της συμφωνίας Ολυμπιακού - Προμηθέα, ο Έλληνας ψηλός δεν αγωνίζεται στις αναμέτρησεις της ομάδας της Πάτρας με τους «ερυθρόλευκους».

Να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε τον ταλαντούχο ψηλό δίνοντας το ποσό των 500.000 στην ομάδα του Βαγγέλη Λιόλιου, ενώ τη νέα σεζόν τον άφησε δανεικό στην ομάδα της Πάτρας.