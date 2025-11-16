«Μεταμεσονύχτια» επίσκεψη φίλων του Πανιωνίου στην Γλυφάδα - Τα «έψαλλαν» στους παίκτες για τις εμφανίσεις τους

Περίπου 100 φίλοι του Πανιωνίου περίμεναν την αποστολή της ομάδας έξω από το κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στην Γλυφάδα και τα «έψαλλαν» στους παίκτες μετά την ήττα στην Μύκονο.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στην Basket League, με τους «κυανέρυθρους» να γνωρίζουν την ήττα από την Μύκονο και να βρίσκονται σε δεινή βαθμολογική θέση.

Η τελευταία ήττα έφερε την αντίδραση των οπαδών της ομάδας, οι οποίοι περίμεναν την αποστολή να επιστρέψει στην Γλυφάδα. Περίπου 100 φίλοι του Πανιωνίου τα «έψαλλαν» σε ήρεμο τόνο σε παίκτες και διοίκηση και τόνισαν ότι ομάδα πρέπει να βγάλει αντίδραση για να παραμείνει στην κατηγορία.

Πλέον ο «Ιστορικός» καλείται να βγάλει αντίδραση αρχής γενομένης από το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Λιετκαμπέλις την ερχόμενη Τετάρτη (19/11), ενώ το επόμενο παιχνίδι με την Καρδίτσα για το ελληνικό πρωτάθλημα έχει χαρακτήρα «τελικού».