Lakers' Corner: Με τέτοιο Ντόντσιτς οι Λέικερς δεν φοβούνται... ούτε τον Γιάννη

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αντιμετώπισαν τους Μιλγουόκι Μπακς στο τελευταίο ματς του road trip και πήραν μία μεγάλη νίκη με 119-95. Για άλλη μία φορά, ο Λούκα Ντόντσιτς έδειξε πως είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς στο τελευταίο τους εκτός έδρας ματς πριν επιστρέψουν στο «σπίτι» τους είχαν μία δύσκολη δοκιμασία. Πιο συγκεκριμένα, οι «Λιμνάνθρωποι» ταξίδεψαν στο Μιλγουόκι για να κοντραριστούν με τους Μπακς. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, είδε τον Λούκα Ντόντσιτς να... οργιάζει και πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη με 119-95.

Οι Λέικερς δεν είχαν στην διάθεσή τους τον Μάρκους Σμαρτ λόγω ίωσης και έτσι για μόλις δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Μπρόνι Τζέιμς ξεκίνησε σε αγώνα του ΝΒΑ. Την ίδια ώρα, ο Λεμπρόν Τζέιμς προπονείται με τους Σάουθ Μπέι Λέικερς. Να κάτι που δεν είχαμε στο bingo card μας για το 2025.

Ο νεαρός αστέρας αμυντικά είχε καλές στιγμές (1 κλέψιμο) αλλά δεν κατάφερε να συνεισφέρει στην επίθεση, καθώς σε 10 λεπτά είχε 0 πόντους με 0/2 σουτ, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Είχε αρκετά ελεύθερα σουτ που δεν πήρε και δεν είναι τυχαίο που ο Ρέντικ δεν τον άφησε για ώρα στο παρκέ.

Αντιθέτως, ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε για ακόμη μία φορά μία αδιανόητη εμφάνιση. Ο Σλοβένος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 41 πόντους (9/19 σουτ, 5/11 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 38 λεπτά. Ήταν «καυτός» με το... καλημέρα και βοήθησε την ομάδα του να πάρει από νωρίς το προβάδισμα, ενώ πέτυχε μεγάλα καλάθια και στην τρίτη περίοδο. Ακόμη, πέτυχε μερικά σημαντικά τρίποντα ώστε να σταματήσει τα σερί των Μπακς και ήταν ο καλύτερος παίκτης στο παρκέ.

Συμπαραστάτης του ήταν ξανά ο τρομερός Όστιν Ριβς. Σε 36 λεπτά μέτρησε 25 πόντους με 5/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο. Μπορεί να ξεκίνησε ήρεμα το ματς, όμως στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στην τέταρτη περίοδο... ξέσπασε.

Τόσο ο Αμερικανός όσο και ο «Luka Magic» δεν έχουν βρει ακόμα το χέρι τους στο τρίποντο και σίγουρα οι Λέικερς ελπίζουν πως θα συνεχίσουν όπως σε αυτό το παιχνίδι.

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο ΝτεΆντρε Έιτον. Πέτυχε 20 πόντους, πήρε 10 ριμπάουντ, έκανε 2 κλεψίματα και είχε και 1 μπλοκ σε 28 λεπτά. Ο έμπειρος σέντερ έχει αποδειχθεί τεράστια προσθήκη για τους «Λιμνανθρώπους», έχει αρχίσει να βρίσκει χημεία με τους γκαρντ και αν παραμείνει υγιής μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα με τα χρυσά και μωβ.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια είχε φανέλα βασικού και παρά τα τραγικά του ποσοστά στο σουτ προσέφερε αρκετά στην ομάδα. Σε 37 λεπτά είχε μόλις 4 πόντους (1/10 σουτ, 0/4 τρίποντα), ενώ είχε ακόμα 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα. Δεν είναι τυχαίο που ο Ρέντικ τον κράτησε στο παρκέ παρά την αστοχία του. Ο ΛαΡάβια βοήθησε σημαντικά στην άμυνα, ενώ αποτέλεσε την «κόλλα» της ομάδας στο συγκεκριμένο ματς.

Όσο έκπληξη ήταν η συμμετοχή του Μπρόνι στην αρχική πεντάδα, άλλο τόσο ήταν το γεγονός πως ο Μαξ Κλέμπερ αγωνίστηκε 25 λεπτά. Τελείωσε την αναμέτρηση με 3 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ και παρά τα μικρά του νούμερα ήταν σημαντικός για την άμυνα. Ο Ρέντικ είχε σχήματα με δύο ψηλούς (τον Κλέμπερ δίπλα στον Χέιζ ή τον Έιτον), ώστε ένας να είναι πάντα στον Γιάννη (ο οποίος τελείωσε το ματς με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 λάθη και 1 μπλοκ σε 32 λεπτά). Αυτό λειτούργησε και φάνηκε και από το γεγονός πως ο Κλέμπερ στο +/- ήταν στο +22.

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ πάτησε το παρκέ για 8 λεπτά και είχε 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ένας από τους βασικούς λόγους που έπαιξε ελάχιστα ήταν η εμφάνιση του Κλέμπερ, αλλά γενικά δεν διεκδικεί περισσότερο χρόνο συμμετοχής με τις αποδόσεις του.

Από την άλλη, ο Ντάλτον Κνεκτ έκανε μία από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις. Σε 34 λεπτά είχε 9 πόντους με 50% (4/8 σουτ), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Στο συγκεκριμένο ματς έκανε ό,τι δεν μπορούσε στα προηγούμενα: Αμύνθηκε και πήρε ριμπάουντ. Αν συνεχίσει έτσι, είναι σίγουρο πως θα έχει αρκετά λεπτά συμμετοχής από τον Ρέντικ.

Ο Αντού Τιέρο επέστρεψε από τον τραυματισμό του και έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ. Αγωνίστηκε για 5 λεπτά και κατάφερε να τελειώσει με 4 πόντους και 1 ριμπάουντ. Είναι πολύ μεγάλο νέο για τους Λέικερς ότι είναι έτοιμος και αναμένεται να πάρει πολλές ευκαιρίες από τον κόουτς.

ADOU THIERO INSANE DUNK FOR HIS FIRST NBA CAREER POINTS 😭😭😭 pic.twitter.com/ipWFwzgD2d — LakeShowYo (@LakeShowYo) November 16, 2025

Ο Τζάκσον Χέιζ έκανε και αυτός αρκετά καλή εμφάνιση. Σε 17 λεπτά είχε 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τους τρεις σέντερ των «Λιμνανθρώπων» να τα... κάνουν όλα στο παρκέ και να κυριαρχούν και στις δύο πλευρές.

Τέλος, ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ αγωνίστηκε μόλις για 3 λεπτά και είχε 3 πόντους, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Σημειώνεται πως οι Λέικερς ήταν χωρίς τους Λεμπρόν Τζέιμς, Κρίστιαν Κολόκο, Ρούι Χατσιμούρα, Γκέιμπ Βίνεσντ και Κρις Μάνιον.

Συνολικά, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ διαχειρίστηκε καλά το road trip, επέστρεψε στο Λος Άντζελες με θετικό πρόσημο και με μερικά μεγάλα μαθήματα. Είναι μεγάλο το γεγονός πως οι Λέικερς ολοκλήρωσαν το... ταξίδι τους με back-to-back νίκες και επέστρεψαν με ρεκόρ 10-4.

Τώρα, θα ετοιμαστούν να φιλοξενήσουν τους Γιούτα Τζαζ, ενώ μετά θα έχουν τέσσερις μέρες να ξεκουραστούν.