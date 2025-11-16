Λούκιτς: «Είδα τον Ηρακλή που θέλω να βλέπω»

Ο Ζόραν Λούκιτς μετά τη νίκη του Ηρακλή κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου τόνισε πως στην τρίτη περίοδο είδε την ομάδα του όπως θέλει να είναι.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Μπήκαμε φοβισμένοι στην πρώτη περίοδο και δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι στο επιθετικό ριμπάουντ των αντιπάλων. Στο πρώτο ημίχρονο είχαν 11 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Και αυτό είναι σημαντικό όπλο για αυτούς. Στην τρίτη περίοδο αρχίσαμε να ελέγχουμε και είδα τον Ηρακλή που θέλω να βλέπω. Διαβάσαμε το παιχνίδι, τρέχαμε, τους τιμωρήσαμε. Στην τελευταία περίοδο κολλήσαμε, γιατί ξέραμε ότι ο αντίπαλος επέστρεψε κόντρα στον Πανιώνιο. Δεν θέλαμε να το επιτρέψουμε αυτό και ρίξαμε τον ρυθμό.

Είναι μεγάλο το πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλά ματς μπροστά μας και να πάμε σαν ομάδα βήμα-βήμα.

Ξεχωριστός ο κόσμος. Μου αρέσει. Θέλω να παίζω σε τέτοιες ατμόσφαιρες και εκτός έδρας. Είναι κάτι που μου δίνει κίνητρο».