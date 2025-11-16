Με σούπερ Φλιν η Μπαχτσεσεχίρ πέρασε από την έδρα της Εφές

Η Μπαχτσεσεχίρ μετά το Nick Gallis Hall πέρασε και από την έδρα της Εφές, επικρατώντας της Αναντόλου με 78-75. Σούπερ εμφάνιση του Φλιν με 23 πόντους και 6 ασίστ.

Σπουδαίο διπλό στην έδρα της Εφές πανηγύρισε η Μπαχτσεσεχίρ. Η τουρκική ομάδα μετά το μεσοδβδόμαδο διπλό στο Nick Gallis Hall επί του Άρη, επικράτησε της Αναντόλου με 78-75, με το σύνολο του Μπόρατς να βρίσκεται μόνη στην κορυφή, περιμένοντας και το αποτέλεσμα της Μπεσίκτας.

Από την άλλη το σύνολο του Κοκόσκοφ γνώρισε την δεύτερη ήττα της στο τουρκικό πρωτάθλημα (6-2 ρεκόρ) και αν μην τι άλλο ο τραυματισμός του Σέιν Λάρκιν έχει επηρεάσει τον οργανισμό.

Για τους νικητές ο Μαλακάι Φλιν πραγματοποίησε σούπερ εμφάνιση με 23 πόντους και 6 ασίστ, με τους Ουίλιαμς, Καβανό και Χόμσλι να πετυχαίνουν από 14π. έκαστος.

Από την αντίπερα όχθη ο Λόιντ σκόραρε 25 πόντους (5/9 τρίποντα), με τον Οσμάνι να σημειώνει double-double με 22 πόντους και 11 ριμπάουντ.