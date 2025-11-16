Μποσγανά: «Μας αξίζει να είμαστε στο επόμενο Ευρωμπάσκετ!»

Ο πρώτος γύρος της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027 συνεχίζεται με την αποστολή της Εθνικής Γυναικών να ταξιδεύει σήμερα (16/11) για τη Δανία, όπου την Τρίτη (18/11, 19.30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) θα διεξαχθεί ο τρίτος και τελευταίος αγώνας του «παραθύρου» του Νοεμβρίου με αντίπαλο την αντίστοιχη ομάδα της χώρας.

Το ζητούμενο για την ομάδα και σε αυτή την αναμέτρηση θα είναι η νίκη, αφενός γιατί θα επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η Ελλάδα σε αυτή την φάση, κι αφετέρου γιατί θα ηγηθεί του 6ου ομίλου, μετά την χθεσινή ήττα της Κροατίας από τη Δανία, και θα βάλει γερές βάσεις για την πρόκρισή της στον επόμενο γύρο των προκριματικών.

«Θεωρώ ότι στα Σκόπια παίξαμε πάρα πολύ καλά για 30-35 λεπτά. Στο τέλος χαλαρώσαμε λίγο στην άμυνά μας και δεχθήκαμε παραπάνω πόντους απ’ όσους θέλαμε, αλλά ήταν μία νίκη που έπρεπε να κάνουμε. Το είχαμε πει και με τα κορίτσια στα αποδυτήρια. Τώρα πρέπει να κερδίσουμε και τον επόμενο αγώνα», είπε η Έλενα Μποσγανά σχολιάζοντας τη χθεσινή αναμέτρηση με τη Βόρεια Μακεδονία και πρόσθεσε «Προσωπικά δεν περίμενα χθες η Κροατία να χάσει από την Δανία. Ίσως έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε η βασική γκαρντ της (Μιούλ) η οποία είχε τραυματιστεί στο μεταξύ μας παιχνίδι. Τα “παράθυρα” κρύβουν και εκπλήξεις.

Γενικότερα, για ‘μάς τα “παράθυρα” είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία γιατί δεν έχουμε χρόνο να δουλέψουμε όσο δουλεύαμε το καλοκαίρι. Οπότε πάρα πολύ σύντομα πρέπει να θυμηθούμε τους αγωνιστικούς κανόνες μας. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Δύσκολα θα δούμε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ σε αυτή την φάση απ’ όλες τις ομάδες».

Η νεαρή φόργουορντ, η οποία το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ευρώπη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στις Η.Π.Α., φέτος είναι παρούσα στην προκριματική φάση για τη διοργάνωση του 2027 και αξιοποιεί κάθε λεπτό συμμετοχής που τής δίνεται από τον προπονητή της Εθνικής ομάδας, Πέτρο Πρέκα. «Προσπαθώ να αρπάζω κάθε ευκαιρία που μου δίνεται. Δουλεύω, προσπαθώ και χαίρομαι που βλέπω την ομάδα μου να πετυχαίνει»» λέει η 22άχρονη αθλήτρια η οποία συγκαταλέγεται, μαζί με τις Ιωάννα Χατζηλεοντή και Ιωάννα Κριμίλη, στην next generation της Εθνικής Γυναικών.

Με τι θα ήταν όμως η Έλενα Μποσγανά ακόμα περισσότερο χαρούμενη μετά την ολοκλήρωση των τριών αγωνιστικών του πρώτου «παραθύρου»; «Οι δυο αγώνες που ήδη έχουμε παίξει είναι ένα μάθημα για εμάς, διότι πιστεύω ότι στην συνέχεια πρέπει να εμφανιστούμε λίγο πιο επιθετικά. Αυτό που έγινε το καλοκαίρι στο Ευρωμπάσκετ, δεν μας άρεσε καθόλου και χρειαζόμαστε μία αντίδραση που αμυντικά δεν την είδαμε σ’ αυτούς τους πρώτους αγώνες. Ελπίζω ότι από το επόμενο παιχνίδι και στα επόμενα που θα ακολουθήσουν να εμφανιστούμε πιο δυναμικές, γιατί μάς αξίζει να είμαστε στο επόμενο Ευρωμπάσκετ. Έχουμε πολλά να αποδείξουμε. Υπάρχει δυνατότητα επιτυχίας από αυτή την ομάδα. Το Ευρωμπάσκετ στην Ελλάδα ήταν ένα μάθημα. Ένα σκληρό μάθημα. Όσοι ασχολούνται όμως με τον επαγγελματικό αθλητισμό γνωρίζουν ότι οι δυσκολίες είναι πολύ περισσότερες από τις χαρές. Οπότε, αυτό που έχει σημασία είναι να μένεις συγκεντρωμένος στον στόχο σου, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων θετικών ή αρνητικών. Αν συνεχίζουμε να δουλεύουμε, θα έρθει και η επιτυχία. Είναι στενάχωρο που δεν έχει έρθει ακόμα, που δεν ήρθε στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ. Πιστεύω όμως ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον!».