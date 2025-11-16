Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια στο κάτω διάζωμα για το Παναθηναϊκός-Αρης

Τριψήφιος αριθμός εισιτηρίων έχει απομείνει για το σημερινό Παναθηναϊκός-Άρης Betsson. Όλα στο πάνω διάζωμα καθώς στο κάτω διάζωμα εξαντλήθηκαν, κάτι που δείχνει τη δίψα του κόσμου μετά τα σερί εκτός έδρας ματς.

Ολοταχώς για εξάντληση οδεύουν τα διαθέσιμα εισιτήρια του σημερινού αγώνα στο Telecom Center Athens.

Δεδομένης της πώλησης 15.000 εισιτηρίων διαρκείας από την παρουσία τους θα κριθεί και η πληρότητα του γηπέδου.

Ωστόσο στο κάτω διάζωμα δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Τα εναπομείναντα αφορούν μόνο το πάνω διάζωμα σε έναν αγώνα που αναμένεται να εξελιχθεί σε γιορτή για το μπάσκετ και αποθέωση των πράσινων μετά τα δύο συνεχόμενα διπλά σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Η ώρα και η ημέρα, ενώ μάλιστα δεν υπάρχουν και… ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις του συλλόγου, βοηθούν ώστε το Telecom Center να γνωρίσει πιένες και να δοθεί μια ακόμα καταπληκτική εικόνα από τις εξέδρες του πράσινου παλατιού.