Υπέροχη κίνηση: Ο Γιάννης πήρε την μπάλα και την έδωσε στον Τιέρο (vid)

Οι διαιτητές και το σταφ των Μπακς αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα στον Αντού Τιέρο, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ. Ωστόσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο… έσωσε την κατάσταση.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μία μεγάλη νίκη κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς επικράτησαν με 119-95. Ο Αντού Τιέρο έκανε το ντεμπούτο του στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και μετά το τέλος οι «Λιμνάνθρωποι» ήθελαν να του δώσουν την μπάλα.

Ωστόσο, τόσο οι διαιτητές όσο και το σταφ των «Ελαφιών» αρνήθηκαν να το κάνουν. Τελικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν αυτός που πήρε την μπάλα και την έδωσε στους παίκτες των Λέικερς.

