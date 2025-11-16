Υπέροχη κίνηση: Ο Γιάννης πήρε την μπάλα και την έδωσε στον Τιέρο (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μία μεγάλη νίκη κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς επικράτησαν με 119-95. Ο Αντού Τιέρο έκανε το ντεμπούτο του στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και μετά το τέλος οι «Λιμνάνθρωποι» ήθελαν να του δώσουν την μπάλα.
Ωστόσο, τόσο οι διαιτητές όσο και το σταφ των «Ελαφιών» αρνήθηκαν να το κάνουν. Τελικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν αυτός που πήρε την μπάλα και την έδωσε στους παίκτες των Λέικερς.
Δείτε το βίντεο:
The referees didn’t give the ball to the Lakers’ Adou Thiero, who scored his first NBA basket…— BasketNews (@BasketNews_com) November 16, 2025
Giannis Antetokounmpo came in and saved the day 🫡
pic.twitter.com/rw11sL5TzZ