Πρόεδρος ιταλικής Ομοσπονδίας: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πει ναι στο NBA Europe»

Ο πρόεδρος της ιταλικής Ομοσπονδίας, Τζιάνι Πετρούτσι, έκανε γνωστό πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη πει «ναι» στο NBA Europe.

Ο Τζιάνι Πετρούτσι, ο πρόεδρος της ιταλικής Ομοσπονδίας, μίλησε στο «Corriere dello Sport» και προχώρησε σε αποκαλύψεις για το NBA Europe. Πιο συγκεκριμένα, έκανε γνωστό πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη πει «ναι» για να συμμετέχει στο πρότζεκτ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είναι μια νέα εξέλιξη που θα είναι καλή για όλο το σύστημα, φέρνοντας πόρους και θέαμα. Η συμφωνία αναφέρει επίσης ότι οι εγγεγραμμένοι σύλλογοι πρέπει να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Η Ευρωλίγκα είναι μια ιδιωτική λίγκα και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας δίνει καν παίκτες κατά τη διάρκεια των παραθύρων της FIBA.

Το ΝΒΑ Europe είναι ακριβώς η ευκαιρία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή του μπάσκετ. Αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η πιο δημοφιλής ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο, έχει ήδη πει ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, σωστά;

Η Ρώμη δεν θα μείνει απέξω. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη προοπτική που συνδέεται με έναν πολύ πλούσιο επιχειρηματία».