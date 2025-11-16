Με Άρη ο Παναθηναϊκός, στη Πάτρα ο Ολυμπιακός

Ολοκληρώνεται σήμερα με τρία παιχνίδια και με τους «αιώνιους» να μπαίνουν στη μάχη η 7η αγωνιστική της GBL.

Το χθεσινό μενού της 7ης αγωνιστικής της GBL δεν είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις, σήμερα το πρόγραμμα έχει τρία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν εύκολες αποστολές.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται στις 18.15 τον Άρη, θέλοντας να δώσουν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις και νίκες με Παρί και Ρεάλ.

Πιο πριν στις 16.00 ο Ολυμπιακός παίζει στη Πάτρα με τον Προμηθέα και έχει στόχο τη νίκη και πολύ καλή εμφάνιση, στην ουσία θέλει αντίδραση μετά την ήττα από την Αρμάνι.

Στις 13.00 ο Ηρακλής υποδέχεται τον Κολοσσό, σε μία μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες, που παλεύουν για τη παραμονή στη κατηγορία.