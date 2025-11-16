Μεγάλο διπλό των Νάγκετς κόντρα στους Τίμπεργουλβς με ανατροπή

Οι Ντένβερ Νάγκετς έφυγαν με μια μεγάλη νίκη από την έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς (112-123), κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Τίμπεργουλβς είχαν τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο μέρος, όπου προηγήθηκαν με 31-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα πέντε πόντων (60-55).

Στο δεύτερο μέρος, όμως οι Νάγκετς ανέβασαν την απόδοσή τους και με επί μέρους 26-32 στην τρίτη περίοδο πήραν το προβάδισμα (78-80), για να «καθαρίσουν» το ματς στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με επί μέρους 26-36.

Ο Νίκολα Γιόκιτς με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ άγγιξε το triple double, με τον Τζούλιους Ραντλ να ξεχωρίζει για τους ηττημένους έχοντας 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

