Μυθικός Λούκα, συγκινητικός Γιάννης και περίπατος στο Μιλγουόκι για Λέικερς

Ο Λούκα Ντόντσιτς βγήκε νικητής στην τιτανομαχία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οδηγώντας τους Λέικερς σε άνετη νίκη μέσα στην έδρα των Μπακς με 95-119

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, με 8/14 δίποντα, 1/1 τρίποντα και 13/18 βολές, παλεύοντας μόνος του απέναντι στους Λέικερς.

Ο Ντόντσιτς από την πλευρά του σημείωσε 41 πόντους, έχοντας ακόμη 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 38 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας τον ηγέτη των «Λιμνάνθρωπων» για ακόμη ένα ματς.

Το ματς

Οι Λέικερς έδειξαν από την αρχή τις άγριες διαθέσεις τους, αφού προηγήθηκαν με 18-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 31 πόντων (34-65)!

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Μπακς επιχείρησαν να ξαναμπούν στο ματς, έκαναν επί μέρους 38-27 και μείωσαν στους 20 πόντους (72-92), όμως δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια στην τέταρτη περίοδο, με τους Λέικερς να φεύγουν με τη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 10-4.

