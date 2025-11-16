Νέα ήττα για τους κάκιστους Πέισερς

Οι Ιντιάνα Πέισερς είναι σε τραγική κατάσταση την φετινή σεζόν γνωρίζοντας την 11η ήττα τους, αυτή τη φορά από τους Τορόντο Ράπτορς με 111-129.

Οι Καναδοί επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και έφτασαν με άνεση στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους 8-5, δείχνοντας σαφώς ανεβασμένοι σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Μια πορεία αντίθετη από αυτή των Πέισερς, που πριν λίγους μήνες διεκδίκησαν το πρωτάθλημα στους τελικούς και φέτος έχουν ρεκόρ μιας νίκης και 11 ηττών!

Ο Τζέικοπ Πόετλ με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να παλεύει μόνος του για τους Πέισερς έχοντας 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

