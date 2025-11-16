Οι Θάντερ έκαναν περίπατο στην Σάρλοτ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς επικρατώντας με 96-109

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο και έκλεισε στην ισοπαλία (30-30), όμως στη συνέχεια οι πρωταθλητές του NBA ανέβασαν την απόδοσή τους και πήγαν στο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα (52-55).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Θάντερ ήταν καταιγιστικοί και με επί μέρους 18-32, πήραν διψήφια διαφορά (70-87) και ουσιαστικά «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη, κάνοντας και διαχείριση δυνάμεων στην τέταρτη περίοδο.

O Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 33 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Θάντερ, με τον Μούσα Ντιαμπάτε να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς, έχοντας 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

