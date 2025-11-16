Οι Καβαλίερς νίκησαν τους Γκρίζλις με επική ανατροπή

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, έκαναν μεγάλο comeback στην τέταρτη περίοδο, λυγίζοντας τους Μέμφις Γκρίζλις με 108-100.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση, καθώς προηγήθηκαν με 28-32 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 7 πόντων (54-61).

Οι Γκρίζλις συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμός και στην τρίτη περίοδο, μπαίνοντας στο τέταρτο δωδεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα οκτώ πόντων (76-84), όμως σε εκείνο το σημείο οι Καβαλίερς ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους.

Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επί μέρους 32-16 στο τελευταίο δωδεκάλεπτο για να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 9-5, με τους Γκρίζλις αντίθετα να πέφτουν στο 4-10.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Καβαλίερς, με τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις έχοντας 26 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης