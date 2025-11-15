Ξανθόπουλος: «Ένας από τους οδηγούς μας σκοτώθηκε σε τροχαίο»

Μετά την ήττα του Περιστερίου Betsson από την Καρδίτσα, ο Βασίλης Ξανθόπουλος έκανε γνωστό ότι ένας από τους οδηγούς της ομάδας σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Η Καρδίτσα κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στο Περιστέρι Betsson με 88-74. Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο Βασίλης Ξανθόπουλος δήλωσε πως ένας από τους οδηγούς της ομάδας, ο Νίκος Μπαφάκης, σκοτώθηκε σε τροχαίο.

«Αρχικά, να αφήσουμε λίγο το παιχνίδι. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά όλων μας, καθώς ένας από τους οδηγούς της ομάδας μας, ο Νίκος Μπαφάκης, σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο, οπότε στέλνω τα συλλυπητήριά στην οικογένειά του. Δυστυχώς, είναι έτσι η ζωή, είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για όλη την ομάδα, για την οικογένειά του κυρίως και ήταν μία δύσκολη μέρα» ανέφερε ο κόουτς.