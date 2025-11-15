Σενγκούν για Αταμάν: «Με βοήθησε να χτίσω αυτοπεποίθηση - Μου έλεγε να σουτάρω»

Ο Άλπερεν Σενγκούν είχε τα καλύτερα να πει για τον Εργκίν Αταμάν και το πόσο τον βοήθησε το καλοκαίρι να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στο σουτ του.

Ο Άλπερεν Σενγκούν έχει βελτιώσει σημαντικά το τρίποντό του. Πέρσι εκτελούσε στο ΝΒΑ με 23,3%, ενώ φέτος έχει 45,6% ποσοστό ευστοχίας.

Μετά τη νίκη των Χιούστον Ρόκετς κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ο Τούρκος αστέρας ευχαρίστησε τον Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας πως τον βοήθησε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Προφανώς δούλεψα πολύ το καλοκαίρι. Ήταν κι ο Καμ (σ.σ. Χότζες, βοηθός προπονητής των Ρόκετς) από κοντά. Είχα κι ένα Σέρβο προπονητή, τον Τζόρτζε. Δουλέψαμε μαζί τα πάντα, από το στυλ μου μέχρι ό,τι άλλο υπάρχει. Δουλέψαμε όλο το καλοκαίρι.

Το πιο σημαντικό ήταν πως μπόρεσα να το δουλέψω και να τεστάρω στην εθνική ομάδα. Οι συμπαίκτες στην εθνική με βοήθησαν να χτίσω αυτοπεποίθηση, το ίδιο κι ο Εργκίν Αταμάν. Όταν δε σούταρα πολύ, ερχόταν και μου έλεγε να σουτάρω περισσότερο. Όλα αυτά ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή μου. Ξέρω πως μπορώ να σουτάρω κι ήταν θέμα αυτοπεποίθησης για να σουτάρω με συνέπεια. Αυτό κάνω τώρα».