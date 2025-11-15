Η Καρδίτσα διατήρησε το αήττητο στην έδρα της, κάνοντας το 3/3 μετά και τη νίκη επί του Περιστερίου με 88-74 χάρη κυρίως στο γεμάτο παιχνίδι του Νόα Χόρκλερ.

Έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο και το πήρε! Η Καρδίτσα κέρδισε το Περιστέρι έχοντας επιθετική πολυφωνία και το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και το έπιασε στο ίδιο ρεκόρ (3-3).

Ο Νόα Χόρκλερ γέμισε την στατιστική του με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 κοψίματα και κανένα λάθος. Ο Λεωνίδας Κασελάκης πρόσθεσε 14 πόντους και ακολούθησαν ο Αλεξάντερ Μάντσεν με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και ο Ελ Έλις με 12 πόντους. Για το Περιστέρι ο Τάι Νίκολς έβαλε 17 πόντους, ο Ομάρ Πέιν είχε 16 πόντους και ο Αλβάρο Καρντένας σημείωσε νταμπλ-νταμπλ με 13 πόντους και 10 ασίστ.

Στην επόμενη αγωνιστική (8η) η Καρδίτσα παίζει στην έδρα του Πανιωνίου (22/11, 18:15),ενώ το Περιστέρι αντιμετωπίζει στη Ρόδο τον Κολοσσό (22/11, 16:00).

Έφτασε στο +16 η υπερηχητική Καρδίτσα

Μετά τα αναγνωριστικά πρώτα λεπτά, η Καρδίτσα με τους Μπράντον Τζέφερσον και Χόρκλερ έτρεξε σερί 7-0 για το 14-7. Από την άλλη πλευρά ο Νίκολς έδινε λύσεις και ο Αμπερκρόμπι μείωσε σε 18-14, αλλά το Περιστέρι κόλλησε επιθετικά στο τελευταίο τετράλεπτο. Έτσι, οι γηπεδούχοι δημιούργησαν νέο σερί 11-0 ξεκινώντας με τα τρίποντα των Ντέμιεν Τζέφερσον και Δίπλαρου για το εντυπωσιακό 29-14 της πρώτης περιόδου.

Με το πόδι στο… γκάζι συνέχισαν οι Θεσσαλοί, που με τους Έλις και Χόρκλερ έκαναν το 33-17 και το 37-21. Το Περιστέρι έψαχνε αντίδραση, ο Πέιν και ο Καρντένας μείωσαν στους 10 και με τρίποντο του Βαν Τούμπεργκεν έγινε το 41-32. Και πάλι όμως η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έπαθε μπλακ άουτ στο τελευταίο 1,5 λεπτό, δέχθηκε πέντε πόντους από τον Χόρκλερ και δύο βολές από τον Έλις για να ανοίξει ξανά η διαφορά στο 48-34 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο η Καρδίτσα είχε +10 ριμπάουντ (22-12).

Πλησίασε στο καλάθι το Περιστέρι, άντεξε και πήρε τη νίκη η Καρδίτσα

Δύο τρίποντα του Νίκολς και με την επιθετική συνεισφορά του Καρντένας, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο καλάθι (50-47), όμως η Καρδίτσα δεν έχασε το προβάδισμα. Κασελάκης Και Ντέμιεν Τζέφερσον έγραψαν το 56-49, με το Περιστέρι πάντως να βρίσκει τρόπους να διατηρεί επαφή με το σκορ. Ωστόσο , ο Κασελάκης, που έδειχνε σε καλή μέρα, πέτυχε το τρίποντο για να διαμορφώσει το 63-55 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η Καρδίτσα διατηρούσε διαρκώς απόσταση από το Περιστέρι, οι Μπράντον Τζέφερσον και Καμπερίδης έγραψαν το 71-60, Βαν Τούμπεργκεν και Πέιν απάντησαν για το 76-69 στο 36’. Σε εκείνο το σημείο ο Ντέμιεν Τζέφερσον με τρίποντο και ο Χόρκλερ, ο οποίος έδινε πολλά σε άμυνα και επίθεση, σημείωσαν το 81-69. Ο τελευταίος με επιθετικό ριμπάουντ και 2/2 βολές καθόρισε τον τελικό νικητή με το 83-71 στο 1’05’’ πριν το φινάλε, με τα τελευταία δευτερόλεπτα να αποτελούν τυπική διαδικασία.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 48-34, 63-55, 88-74

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.