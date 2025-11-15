Χωρίς Φορμπς και Μερκβιλάτζε στο ΟΑΚΑ ο Άρης Betsson

Εκτός αποστολής της αυριανής (16/11, 18:15) αναμέτρησης του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό έμειναν οι Μπριν Φορμπς και Άλεξ Μερκβιλάτζε.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος έχει υποστεί χτύπημα στο γόνατο, ενώ ο δεύτερος είναι ανέτοιμος και γι' αυτόν τον λόγο έμειναν εκτός πλάνων του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Παράλληλα, ανέτοιμοι θεωρούνται και οι Γιώργος Γκιουζέλης και Στέλιος Πουλιανίτης, οι οποίοι συμπληρώνουν την τετράδα των απουσιών των «κιτρινόμαυρων».

Αναλυτικά η ενημέρωση του Άρη Betsson:

«Ο ΑΡΗΣ Betsson αντιμετωπίζει αύριο Κυριακή (16/11, 18:15) τον Παναθηναϊκό AKTOR στo Telekom Center Athens, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε σήμερα (15/11) με μία μεσημεριανή προπόνηση στο «Nick Galis Hall». Εκτός προγράμματος έμειναν ο Alex Merkviladje και ο Bryn Forbes, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δε θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Αθήνα.

Η αποστολή του ΑΡΗ Betsson θα ταξιδέψει αεροπορικώς το απόγευμα για την Αθήνα και την απαρτίζουν οι:

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Παναγιώτης Λέφας, Bryce Jones, Amine Noua, Jake Forrester, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Γκιουζέλης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Steven Enoch, Ronnie Harrell, Arnoldas Kulboka».