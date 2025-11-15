Στήριξε Ομπράντοβιτς, επισήμανε έλλειψη πειθαρχίας στην ομάδα ο πρόεδρος της Παρτιζάν

Την στήριξη και την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξέφρασε ο Όστογια Μιχάιλοβιτς μετά την ήττα-σοκ της Παρτιζάν από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία. Παράλληλα όμως, έθιξε και το ζήτημα της πειθαρχίας στην ομάδα.

Σε τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Παρτιζάν στάθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που τον ενοχλούν και θέλει να τα αλλάξει άμεσα. Δε θέλησε ωστόσο να αναφερθεί προς το παρόν τα αγωνιστικά θέματα, σημειώνοντας: «Δεν θέλω να σχολιάσω το παιχνίδι επειδή δεν είμαι αρκετά ειδικός στο μπάσκετ για να εντοπίσω το ακριβές πρόβλημα. Θα το συζητήσω με το προπονητικό μας επιτελείο την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε στην Sport Klub.

Και συνέχισε: «Από την αρχή της σεζόν, περιέγραψα τους τρεις στόχους μας. Ένας από αυτούς είναι η πειθαρχία στην ομάδα, και είναι σαφές ότι αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Χθες, καταβλήθηκαν όλοι οι μισθοί σε όλους στην ομάδα. Ο σύλλογος είναι φερέγγυος και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του εγκαίρως, κάτι που είναι δουλειά της διοίκησης».

Ακόμα, εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Ομπράντοβιτς παρά τα άσχημα αποτελέσματα: «Ο Ζέλικο θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο αυτός ή εγώ είμαστε στον σύλλογο. Τα ατυχή αποτελέσματα μπορεί να έρθουν κατά τη διάρκεια μιας σεζόν, όπως ακριβώς μπορούν να έρχονται και νίκες. Πιστεύω ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να βελτιωθούμε και περιμένω να αρχίσουμε να κερδίζουμε».

Κλείνοντας, υπογράμμισε για κάτι που αφορά το μέλλον, χωρίς να διευκρινίσει: «Σχεδιάζω να κάνω μια κίνηση το επόμενο διάστημα και θα το συζητήσω με τους συνεργάτες μου, όχι με τα μέσα ενημέρωσης».