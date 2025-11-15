Τέιλορ: «Να είμαστε έτοιμοι και επιθετικοί κόντρα στον Ηρακλή»

Την άποψή του για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Κολοσσού απέναντι στον Ηρακλή (16/11, 13:00), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, μοιράστηκε ο Ράιαν Τέιλορ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Κολοσσού στάθηκε στον τρόπο παιχνιδιού των αντιπάλων, καθώς και το τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του για να ανταποκριθούν στις συνθήκες του αγώνα.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι και επιθετικοί. Να μείνουμε όλοι μαζί και συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή μας, γιατί έχουν αρκετούς καλούς παίκτες στο ρόστερ τους.

Ο Ηρακλής είναι μία ομάδα που παίζει πολύ επιθετικά, οπότε θα πρέπει να τους περιορίσουμε μέσα από την άμυνά μας όσο περισσότερο μπορούμε».