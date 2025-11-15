Παναθηναϊκός και Wolt ενώνουν τις δυνάμεις τους (vids)

Ο Παναθηναϊκός Aktor ανακοίνωσε τη νέα χορηγική συνεργασία του με τη Wolt.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με την Wolt App, μία εταιρεία τεχνολογίας η οποία συνδέει καταναλωτές, τοπικές επιχειρήσεις και διανομείς, επαναπροσδιορίζοντας το τοπικό εμπόριο.

Η Wolt και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, από σήμερα, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν περισσότερη ενέργεια, χαρά και σύνδεση στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και στους χρήστες της Wolt.

Διαβάστε περισσότερα στο http://paobc.gr ή στο CLUB 1908!».