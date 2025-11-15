Η νέα... αποθέωση της FIBA στον κόσμο του ΠΑΟΚ! (vid)

Ουκ ολίγες φορές η FIBA έχει «υποκλιθεί» στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος «έκλεψε» την παράσταση στο περσινό Europe Cup - Η νέα ανάρτηση.

Τέταρτη ευρωπαϊκή νίκη σε πέντε παιχνίδια για τον Δικέφαλο του Γιούρι Ζντοβτς, αυτή τη φορά με... 100άρα κόντρα στην Άνβιλ Βλότσλαβεκ.

Το... τελετουργικό καλά κρατεί, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζουν μαζί με τον Γιαννάκη αλλά και την «ασπρόμαυρη» κερκίδα μετά από κάθε παιχνίδι ανεξαρτήτου αποτελέσματος.

Η FIBA σε πρωϊνό της ποστάρισμα αποθέωσε -για μία ακόμα φορά- τους «ασπρόμαυρους», κάτι που είχε κάνει και την περσινή σεζόν, στην οποία ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Europe Cup.

