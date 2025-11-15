Ο Πάρκερ έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες της Μπάγερν παρά την ήττα στην Πόλη

Η Μπάγερν Μονάχου «λύγισε» στην έδρα της Αναντολού Εφές, αλλά ο Τι Τζέι Πάρκερ έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες της γερμανικής ομάδας.

Ο άλλοτε προπονητής της Βιλερμπάν ανέλαβε head coach λόγω μίας ίωσης που ταλαιπώρησε τον Γκόρντον Χέρμπερτ και σχολίασε τον αγώνα με την Εφές.

Μάλιστα, ο Πάρκερ έδωσε συγχαρητήρια στους Βαυαρούς, παρά την ήττα στην Τουρκία.

«Στο πρώτο ημίχρονο επιτρέψαμε πάρα πολλές καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Ξέρουμε ότι παίκτες όπως ο Κορντινιέ, ο Ουέιλερ-Μπαμπ και άλλοι είναι πολύ επιθετικοί σε αυτές τις φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο προσαρμοστήκαμε λίγο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου που γύρισαν και πάλεψαν σκληρά. Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι κρίθηκε σε μία κατοχή και αυτό ήταν», ήταν τα λόγια του.