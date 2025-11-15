Ιβάνοβιτς για τα λίγα λεπτά του Έντουαρντς στο τέλος του αγώνα με την Μπαρτσελόνα: «Ήταν απόφασή μου»

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς σχολίασε το γεγονός πως ο Κάρσεν Έντουαρντς έπαιξε ελάχιστα στο «κλείσιμο» του αγώνα Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια, που ολοκληρώθηκε με ήττα των Ιταλών.

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος τεχνικός:

«Συγχαρητήρια στη Μπαρτσελόνα. Νομίζω πως χάσαμε μια καλή ευκαιρία απόψε να πάρουμε τη νίκη, γιατί σε ένα σημείο είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και καταφέραμε να χτίσουμε μια καλή διαφορά. Έπειτα, με εκείνα τα τρίποντα, η Μπαρτσελόνα άλλαξε τον ρυθμό του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, δεν παίξαμε την άμυνα που έπρεπε και η Μπαρτσελόνα βρήκε αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι της, σε συνδυασμό με μια σκληρή άμυνα που της επέτρεψε να φτιάξει μια διαφορά 7-8 πόντων. Μετά από αυτό, έγινε δύσκολο να παίξουμε»,

Για την απόφασή του να αφήσει τον Κάρσεν Έντουαρντς στον πάγκο στην τέταρτη περίοδο: «Ήταν δική μου απόφαση».

Για την εικόνα της ομάδας του εκτός έδρας: «Δεν παίζουμε εκτός έδρας όπως παίζουμε στο σπίτι μας, αλλά νομίζω πως αυτή τη φορά παίξαμε αρκετά καλά. Η νίκη γλίστρησε από τα χέρια μας λόγω των δικών μας λαθών».