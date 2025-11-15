«Αν η Μπαρτσελόνα έχει τη σωστή νοοτροπία μπορεί να νικήσει κάθε αντίπαλο»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της Μπαρτσελόνα, Όσκαρ Ορελάνα, τόνισε μετά τη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια πως με την κατάλληλη νοοτροπία οι Καταλανοί μπορούν να επιβληθούν έναντι οποιουδήποτε αντιπάλους τους στην Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς Ορελάνα:

«Το πιο σημαντικό ήταν ότι επιστρέφαμε στο σπίτι μας μετά από μερικά παιχνίδια όπου δεν είχαμε αποδώσει όπως έπρεπε. Χρειαζόμασταν οι φίλαθλοί μας να νιώσουν ξανά περήφανοι για την ομάδα.

Από τη Δευτέρα μιλάμε με τους παίκτες και λέμε: “Τώρα όλοι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά”. Μιλήσαμε για την ατομική ευθύνη, για την ομάδα, για τη συσπείρωση, για την περηφάνια. Αυτό το μήνυμα ήταν ιδανικό για τους παίκτες, γιατί κατάλαβαν πάρα πολύ καλά τι χρειαζόμασταν.

Έχουμε δείξει ότι, αν έχουμε τη σωστή νοοτροπία, μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα».