Έξαλλος ο Ομπράντοβιτς: «Νιώθω χάλια, οι παίκτες δεν σκέφτονται τον αγώνα - Η εικόνα μας στη Γαλλία ήταν καταστροφική»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χτύπησε... καμπανάκια προς όλους στην Παρτιζάν, μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Σέρβος τεχνικός ήταν φανερά εκνευρισμένος από την απόδοση των παικτών του και την ήττα στη Γαλλία και ανέφερε:

«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με έναν τρόπο απαράδεκτο. Νομίζω ότι είναι ντροπιαστικό το πώς φανήκαμε. Κάποιοι παίκτες πρέπει να αναρωτηθούν γιατί συνέβη αυτό. Εδώ, όπως και σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε, έρχονται πολλοί άνθρωποι να μας δουν και αξίζουν να βλέπουν μια ομάδα που παλεύει σκληρά και δείχνει τεράστια θέληση.

Οι λόγοι γι’ αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι απλοί. Οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Πριν τον αγώνα όλοι είναι στα κινητά τους, συμπεριφέρονται με έναν μη φυσιολογικό τρόπο. Είμαι ένας άνθρωπος που πάντα θα αναλαμβάνει την ευθύνη σε ορισμένες καταστάσεις, αλλά σε αυτή την περίπτωση πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Προσπάθησα να τους σηκώσω ψυχολογικά, έκανα αλλαγές και φτάσαμε ακόμη και στο σημείο να μπορούμε να κερδίσουμε το ματς. Είπα όσα έπρεπε να ειπωθούν στο ημίχρονο. Κι όμως μετά το παιχνίδι η εικόνα ήταν ακριβώς η ίδια όταν μπήκα στα αποδυτήρια», ενώ συνέχισε λέγοντας:

«Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δεν ξέρω καν πώς να αντιδράσω, δεν είμαι απλώς απογοητευμένος, δεν έχω λόγια να περιγράψω πόσο άσχημα νιώθω.

Νιώθω χάλια γιατί λυπάμαι που δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος έρχεται να τους δει και το απολύτως... ελάχιστο είναι να είσαι συγκεντρωμένος και να δίνεις ό,τι έχεις. Το να παίζει κάποιος πιο σκληρά και με περισσότερη μάχη από εμάς θα έπρεπε να είναι αδύνατο. Αυτό που επαναλαμβάνεται τον τελευταίο καιρό συνέβη ξανά, συνέβη ακόμη και σε κάποια παιχνίδια που κερδίσαμε. Στα τελευταία λεπτά υπάρχει πτώση συγκέντρωσης, πολύ κακές αποφάσεις στην επίθεση και στην άμυνα δεχόμαστε πόντους στο τέλος του χρόνου επίθεσης πολύ εύκολα.

Όλοι έχουν δύσκολα ταξίδια. Το Σάββατο οι παίκτες θα έχουν μια μέρα ξεκούρασης και την Κυριακή προπόνηση. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει δουλειά. Έχουμε πέντε μέρες μπροστά μας και πρέπει να δουλέψουμε στο μέγιστο επίπεδο, γιατί η εικόνα που δείχνουμε αυτή τη στιγμή είναι καταστροφική».