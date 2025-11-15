Ο Μπαφές έδιωξε την κάμερα της Euroleague στο τελευταίο time out του Ολυμπιακού! (vid)

Ο Χρήστος Μπαφές απομάκρυνε την ιταλική κάμερα της τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα την ώρα του τελευταίου time out του Ολυμπιακού στο Μιλάνο.

Ο Ολυμπιακός έψαξε σουτ ισοφάρισης στο Μιλάνο στα τελευταία δευτερόλεπτα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε time out, για να σχεδιάσει την κρίσιμη επίθεση. Μάλιστα, «κύκλωσε» το όνομα του Σάσα Βεζένκοφ, εξηγώντας πως θέλει να δει τον σούπερ σταρ του να παίρνει το σουτ του αγώνα.

Ωστόσο, τα όσα είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας δεν πέρασαν αυτούσια στο κύκλωμα της Euroleague.

Κι αυτό γιατί ο Sports Director της ομάδας, Χρήστος Μπαφές, πρώτα μπήκε μπροστά στην ιταλική κάμερα και έπειτα την απομάκρυνε, την ώρα που ο Έλληνας προπονητής σχεδίαζε το πιο κρίσιμο play του ματς.

