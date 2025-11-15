Οι Ρόκετς με εκπληκτικούς Ντουράντ-Σενγκούν ισοπέδωσαν τους Μπλέιζερς

Οι Χιούστον Ρόκετς έστησαν πάρτι απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς και με δίδυμο «φωτιά» έφτασαν με άνεση στη νίκη, επικρατώντας με 140-116.

Οι Τεξανοί, επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και αύξαναν διαρκώς το προβάδισμά τους, φτάνοντας με μεγάλη ευκολία στη νίκη, κάνοντας και διαχείριση δυνάμεων στην τέταρτη περίοδο.

Πρώτος σκόρερ των Ρόκετς ήταν ο Κέβιν Ντουράντ που είχε 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Αλπερέν Σενγκούν να κάνει κορυφαία εμφάνιση έχοντας 25 πόντους 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερ που έχουν ρεκόρ 6-6, ξεχώρισε ο Ντένι Αβντίγια, με τον Ισραηλινό φόργουορντ να σημειώνει 22 πόντους, έχοντας ακόμη 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

