Με μυθικό double-double του Γιάννη οι Μπακς λύγισαν τους Χόρνετς στην παράταση

Ο Έλληνας σούπερ σταρ για ακόμη ένα ματς πραγματοποίησε εξωπραγματική εμφάνιση, οδηγώντας τα «Ελάφια» σε αγχωτική νίκη απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς (147-134).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε ένα μυθικό double-double, έχοντας 25 πόντους, 7 ριμπάουντ, 18 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 39 λεπτά συμμετοχής, με 10/15 δίποντα και 1/3 βολές.

Τα «Ελάφια» δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Χόρνετς, με τους Μπακς να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 31-30, όμως οι Χόρνετς με επί μέρους 27-36 στη δεύτερη περίοδο, πήγαν στο ημίχρονο με προβάδισμα 8 πόντων (61-69).

Οι Μπακς απάντησαν με δικό τους επί μέρους 42-29 στην τρίτη περίοδο και πήραν ξανά τα ηνία της αναμέτρησης (103-98), με το τέταρτο δωδεκάλεπτο του αγώνα, να εξελίσσεται σε θρίλερ.

Τα «Ελάφια» είχαν τον έλεγχο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, όπου οι Χόρνετς έκαναν την αντεπίθεσή τους και ο rookie, Κον Κνίπελ στα 22'' πριν την λήξη με τρίποντο ισοφάρισε σε 129-129, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Μπακς σοβαρεύτηκαν και «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 8-5.

