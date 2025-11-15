Οι Λέικερς... ξέσπασαν στους Πέλικανς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ξεπέρασαν την βαριά ήττα από τους Θάντερ, ξεσπώντας κόντρα στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς (118-104).

Οι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν από την αρχή του αγώνα με προσήλωση πήραν τα ηνία της αναμέτρησης και δεν επέτρεψαν στους Πέλικανς να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης.

Έτσι, οι Λέικερς έκαναν το 2-0 στον όμιλό τους στο NBA Cup και δεδομένου ότι το αποτέλεσμα μετράει και στην regular season, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-4.

Ο Λούκα Ντόντσιτς, με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 14 ασίστ ήταν φυσικά ο κορυφαίος παίκτης των Λέικερς. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Όστιν Ριβς με 31, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο ΝτεΆντρε Έιτον με 20 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Για τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς που έπεσαν στο 2-10, ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Τρέι Μέρφι που είχε 35 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης