Οι ασταμάτητοι Πίστονς νίκησαν και τους Σίξερς

Oύτε οι Φιλαδέλφεια 76ερς δεν μπόρεσαν να σταθούν εμπόδιο στο... τρένο από το Ντιτρόιτ με τους Πίστονς να επικρατούν με 114-105.

Τα «Πιστόνια» έχουν κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση την φετινή σεζόν και πλέον έφτασαν τις 11 νίκες (11-2 το ρεκόρ τους), όντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της ανατολικής περιφέρειας.

Στην αναμέτρηση με τους Σίξερς, οι φιλοξενούμενοι τους έβαλαν δύσκολα, όμως οι Πίστονς είναι φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα την φετινή σεζόν, άντεξαν στην πίεση και πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη.

Ο Τζαβόντε Γκριν με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ταϊρίς Μάξι να ξεχωρίζει για τους Σίξερς, έχοντας 31 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

