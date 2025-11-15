Οι Μάτζικ «λύγισαν» τους Νετς - O Tάουνς οδήγησε τους Νικς στη νίκη

Οι Ορλάντο Μάτζικ έκαμψαν την αντίσταση των Μπρούκλιν Νετς με 105-98, ενώ οι Νιου Γιορκ Νικς πανηγύρισαν τη νίκη απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ (140-132) με πρωταγωνιστή τον Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ υποδέχθηκαν τους Νετς και δυσκολεύτηκαν αρκετά για να φτάσουν στη νίκη, όμως με πειστική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο έκαναν το 2-0 στο NBA Cup και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στη regular season στο 7-6.

O Φραντζ Βάγκνερ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για τους Νετς ξεχώρισε ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ που είχε 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς φιλοξένησαν τους Χιτ, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στη νίκη, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Καρλ-Άντονι Τάουνς που κυριάρχησε κάτω από την ρακέτα.

Ο έμπειρος σέντερ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 39 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Νόρμαν Πάουελ να ξεχωρίζει για τους Μαϊάμι Χιτ, με 38 πόντους και 5 ριμπάουντ.

