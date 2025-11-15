O Πατ Μπέβερλι συνελήφθη για επίθεση σε οικογενειακό του πρόσωπο!

Μπλεξίματα με το νόμο αντιμετωπίζει ο Πάτρικ Μπέβερλι, που συνελήφθη στο Τέξας με κατηγορίες τρίτου βαθμού για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του!

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικανικά media, o πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Χάποελ Τελ Αβίβ, συνελήφθη στην κομητεία Φορτ Μπεν του Ρίτσμοντ στο Τέξας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες τρίτου βαθμού για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο.

Ο Μπέβερλι, δεν έμεινε για πολύ στην φυλακή αφού πλήρωσε εγγύηση 40 χιλιάδων δολαρίων για να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρου, μέχρι να οριστεί δικάσιμος για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.