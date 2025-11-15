O Πατ Μπέβερλι συνελήφθη για επίθεση σε οικογενειακό του πρόσωπο!

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικανικά media, o πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Χάποελ Τελ Αβίβ, συνελήφθη στην κομητεία Φορτ Μπεν του Ρίτσμοντ στο Τέξας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες τρίτου βαθμού για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο.
Ο Μπέβερλι, δεν έμεινε για πολύ στην φυλακή αφού πλήρωσε εγγύηση 40 χιλιάδων δολαρίων για να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρου, μέχρι να οριστεί δικάσιμος για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
BREAKING: Former NBA guard Patrick Beverley has been arrested in Texas for felony assault.— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 14, 2025
According to jail records, the charge against Beverley is Assault on a Family Member/Household Member Impeding Breath or Circulation. It’s listed as a third-degree felony.
