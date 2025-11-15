Ο Βεζένκοφ έμεινε για πρώτη φορά μετά από 45 ματς της regular season κάτω από τους 10 πόντους!

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού βρέθηκε σε κακή βραδιά και για πρώτη φορά μετά από 45 ματς σε regular season της Euroleague δεν είχε διψήφιο αριθμό πόντων.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στο Μιλάνο από την Αρμάνι με 88-87, σε μια αναμέτρηση που ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο μοιραίος για τους Πειραιώτες, με τον 30χρονο φόργουορντ να μένει κάτω από τους 10 πόντους.

Συγκεκριμένα, ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 6 πόντους με 1/4 δίποντα, 0/3 δίποντα και 4/4 βολές σε 24 λεπτά συμμετοχή, με τον Βούλγαρο να καταγράφει μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του.

Αυτή, μάλιστα ήταν η πρώτη φορά μετά από 45 ματς σε regular season της Euroleague, που ο Βεζένκοφ μένει κάτω από τους 10 πόντους, με την προηγούμενη φορά να ήταν στις 29 Μαρτίου του 2023, όταν είχε σκοράρει 9 πόντους κόντρα στη Βιλερμπάν.