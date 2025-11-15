Ο Βεζένκοφ έμεινε για πρώτη φορά μετά από 45 ματς της regular season κάτω από τους 10 πόντους!

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στο Μιλάνο από την Αρμάνι με 88-87, σε μια αναμέτρηση που ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο μοιραίος για τους Πειραιώτες, με τον 30χρονο φόργουορντ να μένει κάτω από τους 10 πόντους.
Συγκεκριμένα, ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 6 πόντους με 1/4 δίποντα, 0/3 δίποντα και 4/4 βολές σε 24 λεπτά συμμετοχή, με τον Βούλγαρο να καταγράφει μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του.
Αυτή, μάλιστα ήταν η πρώτη φορά μετά από 45 ματς σε regular season της Euroleague, που ο Βεζένκοφ μένει κάτω από τους 10 πόντους, με την προηγούμενη φορά να ήταν στις 29 Μαρτίου του 2023, όταν είχε σκοράρει 9 πόντους κόντρα στη Βιλερμπάν.